Yo voté por Felipe Calderón, yo era priista: Emilio Ruggerio

El tenor mexicano dijo que Calderón tuvo la oportunidad de convencerlo, pero prefirió huir al debate durante el vuelo.

México.- El tenor Emilio Ruggerio reveló que confrontó a Felipe Calderón porque, en la elección de 2006, voto por él, por lo que quedó decepcionado de su gobierno.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Ruggerio aclaró que no fue él quien difundió el video de la confrontación a bordo de un vuelo de Lufthansa, por lo que sus abogados ya trabajan trabajan en averiguar quién fue responsable de la filtración.

Respecto a su choque con Calderón Hinojosa, aseguró que ejerció su derecho como ciudadano de exigir cuentas a exgobernates , por lo que lamentó que el expanista haya desaprovechado la oportunidad de convencerlo de su pésima impresión al término de su mandato.

El artista reveló que nunca ha simpatizado plenamente con partidos de izquierda, por lo que, llegado el momento, no descartó confrontar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al término de su gobierno, en caso de que no esté de acuerdo con los resultados de su administración.

"Yo voté por usted cuando estaba en Alemania. Yo era un priista, era de la era de Carlos Salinas de Gortari. Era un priista de hueso, yo quería que Colosio fuera presidente. Me salí. Yo no voté para nada por Fox, pero voté por usted y me desilusionó, por eso lo confronté" Emilio Ruggerio. Tenor.

En cuanto a los insultos y descalificaciones hacia su persona y su carrera en el mundo de la música, Ruggerio dijo que entiende la labor de los "porristas" de Felipe Calderón, por lo que agradeció que a partir del episodio le hayan dado más fama de la que ya tenía.