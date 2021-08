Yeidckol Polevnsky llama “ignorantes” a manifestantes del FRENA

México.- La aspirante a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, llamó “ignorantes” a los manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) que establecieron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante su gira por el estado de Chiapas.

Desde Tapachula en Chiapas, Yeidckol Polevnsky, hizo un llamado a que los simpatizantes y miembros del partido coadyuven a materializar la denominada Cuarta Transformación mediante una visión objetiva de la labor de Morena, superando las diferencias y cerrando filas alrededor del objetivo.

La aspirante a la dirigencia de Morena aseveró que los pronósticos de la derecha no se han cumplido porque según su opinión, el peso no se ha devaluado, no se han incrementado los impuestos y el gasto gubernamental ahorrado se ha destinado a programas sociales.

Yeidckol Polevnsky aprovechó el espacio para poner en perspectiva las diferencias entre el partido político y FRENA, haciendo un llamado a los simpatizantes a que se las comuniquen a los ciudadanos dado que pueden resultar obvias pero no lo son.

Polevnsky dijo que antes de llamarse Morena, eran Honestidad Valiente y acotó que el nombre de las organizaciones “dice mucho de su razón de ser, afirmó que optaron por la palabra “movimiento” porque agrupaban muchas personas y causas, nunca se han quedado estáticos y tienen la convicción de regenerar a nivel nacional todo México.

“¿A qué les suena FRENA? Algo que no avanza, algo que detiene. Un grupo de personas que se autodefinen como freno, como algo que detiene, ellos solitos se dan el tiro de gracia con el nombrecito” Yeidckol Polevnsky. Morena