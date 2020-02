Destaca revista TIME a niña chiapaneca como una referente mundial

TIME colocó a Xóchitl Guadalupe Cruz López como una de los 7 jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo.

México.- La revista TIME destacó a la niña chiapaneca Xóchitl Guadalupe Cruz López como un referente mundial, por la creación de un calentador solar de agua con un costo menor a 30 pesos.

Ese proyecto hizo acreedora a la menor del Premio del Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

TIME colocó a la menor originaria de San Cristóbal de las Casas como uno de los 7 jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo (7 Young Inventors Who See a Better Way).

Cabe subrayar que en 2018, la Revista Forbes México colocó a Xóchitl Guadalupe Cruz López como la única chiapaneca en su lista de las "100 mujeres más poderosas del país" por su trascendencia en el ámbito de la ciencia y tecnología.

Xóchitl Guadalupe Cruz López. Especial

Nuevas soluciones a problemas que enfrentan las personas

La revista TIME realizó una cobertura especial en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2020, realizado en Davos, Suiza, y dialogó con la niña chiapaneca.

De acuerdo con la publicación, Xóchitl Guadalupe Cruz López es parte del grupo de jóvenes que utilizan la ciencia, tecnología, ingeniería o las matemáticas junto a su imaginación para inventar nuevas soluciones a los problemas que enfrentan las personas de todo el mundo.

Además de la menor chiapaneca los otros 6 que forman parte de los jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo son:

Erin Smith.

Fionn Ferreira.

Gitanjali Rao.

Shubham Banerjee.

Neil Deshmukh.

Riya Karumanchi.

Construcción de un calentador solar para su casa

Xóchitl Guadalupe Cruz López ganó un premio en la UNAM con la construcción de un calentador solar para su propia casa, en cuyo proyecto utilizó:

Dos puertas de cristal.

Mangueras para la salida de agua que se conectan a los botes.

Una más para comunicar al tanque de gas.

Varias botellas.

La niña chiapaneca comentó que recibió ayuda de su padre para realizar algunas acciones como subir a una escalera sin protección y conectar los tubos que necesitaban a una persona con mayor fuerza.

Cruz López señala que procura usar materiales reciclados pues de esta manera no se daña al medio ambiente.

Siguiente proyecto

Xóchitl Guadalupe Cruz López comentó a la revista TIME que el siguiente paso es el crear un calentador más grande que utilice paneles solares, aunque para ello necesitaría apoyo de universidades o investigadores.

Hace meses, destaca la publicación, la niña chiapaneca comentó que se necesita que a los jóvenes que tienen proyectos a desarrollar se les apoye pues para el estado será un orgullo contar con generaciones talentosas en diferentes ámbitos.