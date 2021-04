La senadora Xóchitl Gálvez, condenó cualquier tipo de violencia contra las mujeres y llamó a no guardar un silencio cómplice

México.- La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, condenó cualquier tipo de violencia contra las mujeres y llamó a no guardar un silencio cómplice. Esto en relación con el caso de David Monreal.

Tras difundirse un video donde el candidato a gobernador por Zacatecas del partido Morena, David Monreal, tocó en un evento público el trasero de Rocío Moreno, candidata a presidenta municipal de Juchipila, Xóchitl Gálvez se lanzó en contra de senadores y senadoras de Morena por no lanzar una condena abierta en contra de su compañero de partido.

Recordó que no es la primera vez que los integrantes de la llamada "Cuarta Transformación" cubre los errores y arbitrariedades de David Monreal Ávila.

“Como subsecretario se le perdono que vendiera un millón de vacas a un precio de 16 mil pesos, cuando su valor real era de 6 mil pesos (..) Ahí se guardo silencio, un silencio cómplice, porque ese ganado contagio a muchos otros hatos de ganado, porque venía enfermo.” Xóchitl Gálvez

Recordamos que en 2019 , cuando David Monreal, era coordinador general de Agricultura, la Auditoría Superior de la Federación detectó que Monreal gastó 386 millones de pesos para comprar ganado ficticio para casi 10 mil beneficiarios que tampoco existían.

“Pero lo que paso con David Monreal al manosear, porque no hay un video truqueado, se los digo claramente es falso que sea una mentira. Es real, el video no tiene ni un solo corto y el candidato David Monreal, manoseo a una mujer. Y si tocan a una tocan a todas.” Xóchitl Gálvez

Tras viralizarse el video de David Monreal tocando a Rocío Moreno, internautas han compartido dos videos más donde se aprecia al candidato tocar de forma inapropiada y acosando a otra mujer.

En los videos se puede observar como el candidato por la gubernatura de Zacatecas, al parecer durante el mismo acto de campaña, toca nuevamente de forma inapropiada a otra mujer, y abraza a otra muy cerca de sus senos.

“No obstante que esta mujer no le ha faltado al respeto. Entiendo la cultura rural de la violencia del machismo y del patriarcado que se da en nuestras comunidades, pero no por eso, no podemos condonar lo grave de esta conducta. En un país donde matan mujeres, donde el feminicidio ha subido.” Xóchitl Gálvez

Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila, ha publicado diferentes videos en donde deja en claro su postura ante esta situación, al asegurar que "nunca permitiría un abuso", tanto contra ella como con quienes la rodean.

“Ojalá todas y todos condenemos cualquier tipo de violencia contra las mujeres y no se guarde un silencio cómplice.”

Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez también mostró indignación por el presunto abuso sexual de Benjamín Saúl Huerta



La senadora Xóchitl Gálvez, también recordó el caso del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, quien fue detenido tras ser acusado de presunto abuso sexual de un menor de edad . Horas después fue liberado debido al fuero del que goza como legislador federal.

La panista finalizó su discurso condenando cualquier tipo de violencia contra las mujeres y haciendo un llamado a no mantenerse en silencio ante abusos.