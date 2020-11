Jorge Morales publicó un video en el cual mostró el momento en el que se aplicó la vacuna experimental de CanSino Biologics.

México. - El reportero corresponsal de Televisa en el estado de Oaxaca, Jorge Morales, difundió un video en su cuenta de Twitter en el cual mostró el momento en el que se le aplicó la vacuna experimental que desarrolla CanSino Biologics contra el coronavirus, y que se encuentra en la fase de ensayos.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, se sometió a la aplicación del medicamento en el municipio de Oaxaca y en las imágenes que compartió, se puede observar el instante en los que el personal médico encargado de los ensayos en dicha ciudad, le inyectaron la vacuna.

Tras ponerse la inyección, el reportero voluntario de los ensayos clínicos, narró que no se trata de un medicamento que produzca dolor, ya que incluso afirmó que la aplicación es prácticamente imperceptible.

“Me acaba de aplicar la vacuna en este ensayo clínico. No se siente prácticamente nada, no duele, no lastima tampoco la aguja” Jorge Morales

De la misma forma, señaló que tras ponerse la vacuna, el personal le indicó que debía permanecer durante unos 30 minutos más en el laboratorio, debido a que el procedimiento así los requiere, pues se tiene que descartar cualquier reacción inmediata .

“Lo que nos han pedido es permanecer durante media hora más aquí en este laboratorio, donde nos van a mantener en observación por si hubiera alguna reacción que como sabemos, hasta el momento no ha presentado ningún tipo de complicación” Jorge Morales

Ya me vacunaron contra el covid-19 en este ensayo clínico de CanSino Biologics.



Haré un video más amplio de la experiencia, pero acá les dejo un adelanto. pic.twitter.com/GEQsc3NjPa — Jorge Morales (@jorgemoralesoax) — Jorge Morales (@jorgemoralesoax) November 26, 2020

En su publicación, Jorge Morales señaló que compartirá más adelante, un video más completo en el cual detallará lo ocurrido durante las pruebas.