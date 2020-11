Sobre la consulta para un juicio a expresidentes, Santiago Nieto informó que en el caso de Carlos Salinas y Vicente Fox, los delitos ya prescribieron

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que los delitos por corrupción de los que se podrían acusar a los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, están prescritos.

En el marco de un seminario del Colegio de México sobre la violencia y la paz, Nieto Castillo aclaró que en el caso de la eventual consulta sobre un juicio a expresidentes, sólo podrían investigarse delitos presuntamente cometidos por Enrique Peña Niieto y Felipe Calderón , debido a que de los otros tres exmandatarios en cuestión: Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, cualquier delito atribuible ya prescribió y no habría consecuencias penales.

El pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como "constitucional" la iniciativa de consulta ciudadana presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de sus antecesores. No obstante, los ministros modificaron la redacción original de la pregunta planteada por AMLO y borraron los nombres de los expresidentes señalados, para sustituir su mención por el de "actores políticos".

"Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos" Santiago Nieto

Ante el impedimento de poder proceder por la vía penal en contra de los exmandatarios, Santiago Nieto sugirió un esquema de " Comisión de la Verdad ", a fin de garantizar que los ciudadanos puedan conocer de los ilícitos en los que podrían haber estado involucrados Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Cabe recordar que en su exposición de motivos para presentación de la iniciativa de consulta, el presidente López Obrador acusó a Carlos Salinas de llegar a la presidencia por un fraude electoral y por ser considerado como "el padre de la desigualdad"; mientras que a Ernesto Zedillo lo responsabilizó de la deuda por el rescate bancario del Fobaproa. A Vicente Fox lo señaló por intervenir en el proceso electoral de 2006 que culminó con la imposición de Felipe Calderón.