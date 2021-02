AstraZeneca no reconoce intermediarios por lo que lo que tratan de vender personas en redes sociales no son productos de la marca.

México.- AstraZeneca aclaró que no ha vendido o suministrado vacunas contra el coronavirus al sector privado de México, luego de que circularan ofertas sobre compañías que aseguraban representar a la farmacéutica para la adquisición de los biológicos.

En un comunicado AstraZeneca, que desarrolló una vacuna junto con la Universidad de Oxford, explicó que su enfoque es el cumplir con el suministro de las sustancias a nivel global con los países que la solicitaron y con organizaciones internacionales de salud, para hacer frente a la pandemia de coronavirus, por lo que es falso que se vendan insumos en el sector privado.

"Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para hacer frente a la pandemia. Como tal, comunicamos que no hay suministro, venta o distribución de la vacuna en el sector privado" AstraZeneca

AstraZeneca aclaró que se debe notificar a las autoridades si algún tercero ofrece su vacuna contra la Covid-19. Además no se hizo responsable de la información u ofrecimientos de terceros sobre el acceso al inyectable que producen o sobre productos que afirmen ser de la compañía.

Por último, la empresa recordó que en México su acuerdo es proveer la dosis de la vacuna al Gobierno Federal, vía la política nacional de vacunación contra el coronavirus. La farmacéutica recordó que su producto puede ser usado en mayores de 65 años, pese las recomendaciones en contra de los gobiernos de Francia y España.

Cofepris alerta por supuesta venta de vacunas de AstraZeneca

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta de supuestas vacunas de AstraZeneca en México.

El regulador sanitario explicó que AstraZeneca no ha firmado convenios con ninguna empresa, por lo que recomendó no adquirir el insumo ofrecido, ya que la empresa no reconoce intermediarios. Por último llamó a denunciar en la página oficial de la dependencia, https://www.gob.mx/cofepris, o en el correo [email protected]