Ay ¡Por favor! @AntonioAttolini si tu ni si quiera has hecho en tu vida una fila para entrar al @Tu_IMSS a consulta y no sabes de necesidades opina de algo que sepas no de lo que nunca has vivido. https://t.co/RI3yg6WjzN

— Héctor Coronado (@HctorCoronado12) February 16, 2021