Logró Sonny Bono al lado de Cher trayectoria y fama en la música

(Semblanza)

* El cantautor, actor y político cumpliría 77 años este jueves

México, 15 Feb. (Notimex).- El cantante y actor estadunidense Sonny Bono, quien fue esposo de la cantante Cher, con quien formó el dúo Sonny & Cher, cumpliría 77 años este jueves vigente por sus logros en la música y por los escándalos familiares que lo rodeaban.

Bono es recordado por temas como "Laugh at me", "I told my girl to go away", "I just sit there", "I would marry you today", "The revolution kind", "Georgia and John Quetzal" y "Misty roses", entre otras que aún son programadas en algunas estaciones de radio.

Sonny Bono, cuyo nombre completo es Salvatore Phillip Bono, nació en Detroit, Michigan y murió el 5 de enero de 1998. El hijo de inmigrantes italianos dejó huella en la música, pero también se desempeñó en la política, dentro de la cual fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la 44ª región de California.

Se hizo conocido a partir de su vida sentimental, por el hecho de haberse casado con la cantante y actriz Cher, con quien figuró en Sonny & Cher durante 10 años y logró éxitos como "Needles and pins".

Muchas de sus canciones se han incluido en las bandas sonoras de diversas películas, como es el caso de "Delta farse" (2007), en "I got you babe"; y "Bang bang (My baby shot me down)", en "Zodiac" (2007), por citar algunos títulos.

Su relación con Cher se inició en 1963, luego de que se conocieron en una cafetería y se enamoraron casi de inmediato, tras lo cual contrajeron matrimonio, y además formaron el famoso dueto.

Al año siguiente, Sonny empezó a reproducir "La pared de sonido", de Phil Spector, en las grabaciones del dúo, y a finales de 1965 ya habían colocado seis canciones entre las 40 más populares de Estados Unidos.

En 1966 incursionó en la actuación con participaciones en filmes como "Airplane II", "Troll" y "Evasión en Atenea". Posteriormente, buscó colocar a Cher en varios filmes e invirtió su dinero cuando los estudios dejaron de financiar sus trabajos.

El éxito entró en declive ante formas musicales más fuertes y ácidas que pusieron el romanticismo e idealismo de ambos intérpretes a la espera de mejores tiempos.

Fue así que poco después del programa de televisión "The Sonny and Cher comedy hour" la fama llegó fuerte y se convirtió en otro de sus éxitos, motivado por sus peleas públicas.

Los enfrentamientos entre ambos se volvieron más constantes y la cadena decidió terminar la transmisión. De esta forma llegó la separación de la pareja, cuyos encuentros y desencuentros se hacían a través de la prensa sensacionalista, que no perdía la oportunidad de publicar fotografías y comentarios sobre ambos.

Hacía los últimos años de vida de Bono, se dedicó a la política, fue alcalde de Palm Springs y congresista republicano por California (1994-1998). Por esa época, se casó con una congresista, Mary Bono, juntos radicaron en Palm Springs, con sus dos hijos: Chesare Elan y Chianna Marie, hasta que Bono murió en un accidente de esquí, el 5 de enero de 1998.

A la fecha de su muerte estaba casado en cuartas nupcias, pero aún con todo se consideró a su viuda a la mismísima Cher.

Ese mismo año, el dúo recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Cher apareció junto con Mary Bono, quien aceptó el premio a nombre de su difunto marido.

En 2009 Sonny Bono hijo, de 20 años, comentó en una entrevista realizada por una publicación estadunidense, que tras el fallecimiento de su padre comenzó a consumir drogas, a los 14 años, pero posteriormente decidió abandonarlas.

En 2010 el fallecido Sonny Bono volvió a ser noticia gracias a aspectos relacionados con la familia, como las fotografías comprometedoras de su última esposa Mary Bono, y el cambio de sexo de su hija Chastity, a quien procreó con la cantante Cher.

