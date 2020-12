SFP sustituye a Jesús Roberto Robles Maloof por Patricia Legarreta Haynes

Patricia Legarreta Haynes es la nueva coordinadora de la Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP

México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) sustituyó a Jesús Roberto Robles Maloof de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción por Patricia Legarreta Haynes.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sabdoval , mencionó en un comunicado que Legarreta Haynes ayudará a partir de este 16 de diciembre a reforzar los mecanismos de participación cívica para acabar con la corrupción e impunidad, objetivo de la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Sin embargo, la secretaria de la Función Pública no mencionó la razón del cambio.

“El nombramiento permitirá reforzar los mecanismos de participación cívica para que la población mexicana se sume a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad, objetivo central de la Cuarta Transformación de México” SFP

Robles Maloof destaca tres programas durante su cargo en la SFP

A través de su cuenta de Twitter, Robles Maloof agradeció a Sandoval la oportunidad de coordinar el área en apoyo a las víctimas de corrupción y recordó que durante su cargo en la SFP llevó a cabo tres programas para acabar con este problema: Cuidados Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, Integridad Empresarial y la nueva Contraloría Social.

El excoordinador en la SFP llamó a integrantes de la “4T” a no sepultar su espíritu de cambio y evitar escuchar a adversarios políticos que dicen que no se puede.

“Son los mismos fanáticos del NO cuyo proyecto de cambio es seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado desde hace 30 años. Pero no tienen futuro, porque el mandato popular es de transformación y de cambio verdadero” Jesús Roberto Robles Maloof

Hoy termina mi etapa en la Secretsría de la Función Pública.



Sin duda estos dos años han sido de furia. El servicio público es por naturaleza efímero, por lo mismo el compromiso con el cambio debe ser total.



Espero haber aportado mi parte en ese sentido. — Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof) — Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof) December 16, 2020

¿Quién es Patricia Legarreta Haynes, nueva coordinadora en la SFP?

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Legarreta Haynes ya se había desempeñado como funcionaria. Fue directora de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la Secretaría de Gobernación (Segob) y coordinadora de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción de la SFP.

La nueva coordinadora en la Función Pública es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y licenciada en Antropología Social por la UAM.