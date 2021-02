Senadores de oposición llamaron "Doctor Muerte" al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y exigieron su renuncia al gobierno federal

México.- Senadores de la oposición al gobierno de México llamaron “Doctor Muerte” al subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en un pronunciamiento para que los funcionarios de la Secretaría de Salud comparezcan y expliquen el Plan Nacional de Vacunación y su estrategia.

En la primera sesión virtual del Senado de la República, legisladores Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano criticaron la estrategia que ha emprendido el Gobierno de México para el manejo de la pandemia de coronavirus Covid-19 , y llamaron a comparecer a Jorge Alcocer Varela, secretario de salud, y a Hugo López-Gatell, a quien se refirieron con el apodo de "Doctor Muerte".

Fue la legisladora de Tamaulipas, Alejandra Reynoso , quien llamó “Doctor Muerte” al subsecretario de salud, en su participación en la sesión del Pleno.

"El doctor muerte, López-Gatell, se burló de las recomendaciones que hicieron, en enero hubo otro documento en el cual nuevas instituciones le dijeron lo que tenía que hacer, salió un libro, ¿qué más quiere el doctor muerte?" Alejandra Reynoso. Senadora del PAN

El senador Manuel Añorve aseguró además que México ha tenido el peor manejo de la pandemia de Covid-19 en el mundo, y responsabilizó a López-Gatell de “preferir los reflectores” en lugar de escuchar la evidencia científica.

"Tenemos que pedir que renuncie López-Gatell, no es posible que se evite su comparecencia con tantas preguntas que se tienen, a estas alturas debe renunciar porque le está haciendo mucho daño al presidente y a la República. Se acabó el rockstar que tanto presumían"

Manuel Añorve. Senador del PRI

Morena reclama que llamen "Doctor Muerte" a Hugo López-Gatell

Los senadores de Morena reclamaron que se haya llamado a Hugo López-Gatell con el apodo de “Doctor Muerte”, y justificaron que el manejo de la pandemia ha sido una problemática a nivel mundial.

La legisladora Lucía Trasviña explicó que los verdaderos “Doctores Muerte” eran el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex panista Felipe Calderón.

Además, Malú Micher acusó que la oposición lucra con la muerte y que el Gobierno de México “maneja muy bien” la pandemia.