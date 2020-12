En un acto de responsabilidad, semanalmente me practico prueba de Covid 19 en el Senado. Me notificaron que resulté positivo; me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa por Zacatecas y por nuestro país.

— José Narro Céspedes (@NarroJose) December 11, 2020