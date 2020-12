AMLO asegura que no habrá impunidad por caso de Salvador Cienfuegos

El presidente dijo que su gobierno tampoco fabricará delitos contra Cienfiengos ni nadie más

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en el caso del general Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, no habrá impunidad.

En conferencia mañanera del 10 de diciembre, López Obrador dijo que a nadie, incluyendo al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le brinda protección o tienen algún pacto de impunidad.

También negó que su gobierno realice venganzas políticas o fabrique delitos contra sus adversarios políticos.

“Que se decía antes o que se puede pensar ahora que vino el general Cienfuegos: ‘ya se consiguió protección mediante una negociación política’, no,no, ya no es como antes. Ya no hay impunidad, pero una cosa, venganzas políticas, son inaceptables en el gobierno que represento, son otros tiempos” AMLO

AMLO reiteró que Estados Unidos violó el convenio de colaboración con el gobierno de México al no informarles que estaban realizando una investigación contra el extitular del Ejército.

Mencionó que el mismo gobierno de Donald Trump aceptó que hubo una violación a la confianza y ahora está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si Cienfuegos está involucrados en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

“El mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que hubo una violación y que no pude haber cooperación si no hay confianza. Ellos deciden enviar el expediente y trasladar al general a México para que aquí la fiscalía, como lo está haciendo lleve a cabo la investigación” AMLO

AMLO sobre el caso de Genaro García Luna

En conferencia de prensa, López Obrador también recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard, ya pidió la extradición del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien en México también es investigado por desvío de recursos.

García Luna está encarcelado y siendo investigado en Nueva York por estar acusado de conspirar para traficar cocaína.