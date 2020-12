(1/3) Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos!



No más encierro... No más bozal.



Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y "cuarentena", es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020