"Mi Vacuna": Anuncian call center para registro de personas sin internet

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, informó que se habilitará una línea telefónica para el registro de vacunación contra el Covid-19

México. - Luego del lanzamiento del portal en línea “Mi Vacuna”, en el cual la población puede hacer el registro correspondiente para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para personas mayores de 60 años , se han presentado diferentes dificultades que han impedido que la ciudadanía complete los formularios, por lo que ya se trabaja en la opción de un "call center".

Si bien la página en cuestión ha logrado estabilizarse y muchas personas ya consiguieron realizar el registro correspondiente, hay otros sectores de la población que no han podido hacerlo, como el caso de quienes no tienen acceso a internet .

Debido a dicha situación, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer que, para el siguiente lunes 8 de febrero, se habilitará un call center por medio del cual las personas sin la posibilidad de realizar el registro en la página “Mi Vacuna”, puedan hacerlo por la vía telefónica.

Entrevistado en W Radio, Ramírez Cuevas destacó dicha opción también se habilita para personas en otros países, pues explicó que el funcionamiento de “Mi Vacuna”, solo está permitido para quienes se encuentran en territorio mexicano, toda vez que se aplicó una restricción para el tráfico del portal.

Más de millón y medio de personas se han registrado en "Mi Vacuna"

Así lo indicó el funcionario, quien aseguró que hasta el momento han sido más de un millón 500 mil personas , las que ya pudieron registrarse en el sitio web.

“Se va abrir una línea telefónica a partir del lunes, un call center para todas las personas que no tengan acceso a internet, que vivan en zonas rurales a en zonas urbanas pero que no tengan acceso a un dispositivo, o que no sepan usar la computadora y no tengan quien les pueda ayudar, va a haber este teléfono” Jesús Ramírez Cuevas

Ramírez Cuevas añadió que como la página de internet, por el momento la línea telefónica solo estará habilitada para que se realice el registro de personas mayores de 60 años , quienes recordó, son quienes están contemplados para la segunda fase de vacunación en México.

Tras ello, añadió, una vez que se complete la inmunización para dicho sector poblacional, lo que se calcula será para finales de marzo o principios de abril, entonces tanto “Mi Vacuna” como el call center, se abrirán a los siguientes segmentos de la ciudadanía.