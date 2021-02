El portal Mi Vacuna de Colombia brindará información sobre la vacunación, además de facilitar el agendamiento para las citas de inmunización.

Colombia puso en marcha la plataforma Mi Vacuna donde los sectores prioritarios del proceso de vacunación podrán conocer los detalles del proceso del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que arranca el 20 de febrero.

Se trata del portal http://mivacuna.sispro.gov.co /, dispuesto por las autoridades de salud de Colombia para esclarecer todo el proceso con información puntual y de servicio.

“Se trata de una herramienta desde la cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo” Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación.

Secciones del portal Mi Vacuna de Colombia

En ‘ Me Informo’ , los ciudadanos pueden encontrar información referente al Plan Nacional de Vacunación, como los criterios de priorización establecidos y detalles del consentimiento informado, documento necesario para acceder a las dosis.

En ‘ Me Consulto ’, los usuarios podrán ubicar en qué etapa de la vacunación se encuentran. La información cargada en la etapa inicial se limita únicamente al de las personas priorizadas. Una vez finalice ese proceso se cargarán los de las otras fases.

Finalmente, la sección Me Postulo , servirá para las personas que consideren que no fueron integradas a la etapa correcta de priorización o en caso de no aparecer.

Los usuarios podrán postularse ingresando datos adicionales y determinando el criterio correspondiente. En todo caso, “los responsables de la actualización de la información serán las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo”, precisó el funcionario.

Se aclara que no es necesario registrarse en ‘Mi Vacuna’ para vacunarse, pues será el Instituto Prestador de Salud (IPS) quien registrará a la población de acuerdo con cada etapa, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

Diferencias entre el portal Mi Vacuna de Colombia y el de México

En Colombia el portal Mi Vacuna incluirá la información de las personas que están priorizadas en la primera fase, es decir, los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención de los pacientes con Covid-19 y los mayores de 80 años para que puedan acceder a una vacuna.

En tanto que en México sí es necesario que las personas adultas a partir de 60 años se registren.

Para el caso de Colombia, el Ministerio de Salud aclara que si una persona contemplada dentro de un grupo prioritario no tenga acceso a un dispositivo con conexión a internet tienen las siguientes opciones:

Desde la EPS contactan al usuario y se define fecha; si no lo hacen, éste puede llamar a su entidad sanitaria correspondiente, ente territorial de su jurisdicción o a la línea 192, para obtener su agenda o información;

También puede desplazarse a la IPS y agendarse, o través de un tercero en caso de que tenga limitaciones.

En contraste, en México, las personas que no cuenten con un dispositivo con acceso a internet tendrán que acudir a un centro integrador o esperar la visita de un Servidor de la Nación para que brinde apoyo con el registro.