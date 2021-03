AMLO volvió a criticar al periódico Reforma por una nota de Dos Bocas y sus escapadas a jugar beisbol

México.- De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al periódico Reforma, luego de publicar una nota sobre que las obras de la refinería de Dos Bocas supuestamente son realizadas por una filial de Pemex, pero en realidad son operadas por una empresa irregular de nombre PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID).

Durante la conferencia de prensa de este 4 de marzo, AMLO dijo que el Reforma siempre está atacando su gobierno porque está a favor del conservadurismo y la corrupción.

López Obrador no quiso dar más detalles sobre la empresa fachada PTI, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues en los próximos días la secretaria de Energía, Rocío Nahle, irá a aclarar el asunto a la mañanera.

“Reforma siempre nos está atacando sin fundamento. El Reforma está convertido en un pasquín que está en contra nuestra y a favor del conservadurismo y de la corrupción” AMLO

AMLO critica a Reforma por nota sobre beisbol

Entrado en el tema, AMLO recordó que el pasado 2 de marzo el periódico Reforma publicó una nota de una entrevista al presidente de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil en el Deportivo de Alianza de Tranviarios, don Ignacio Guerra, conocido como "Guerrita", sobre el presidente y su escapadas a jugar beisbol.

AMLO calificó como “excesiva” la nota del Reforma, e incluso pidió que reprodujeran un video donde bateando en el deportivo de la Liga.

“Van al deportivo y entrevistan al administrador, que si era cierto que yo bateaba, y Guerrita les dice: ‘Pues, sí, viene aquí a caminar y también juega’. Entonces, al día siguiente el Reforma: ‘Solo camina'” AMLO

AMLO dijo que no solo Reforma está en su contra, también otros medios como El Universal, y hasta internacionales como New York Times, The Wall Street Journal y El País, “con honrosas excepciones”.

Según el presidente estos medios tienen intereses económicos, por lo que, a su parecer, hay que hacer una revisión sobre su comportamiento.