Preocupa deformación del SNI: Malo Álvarez

Salvador Malo reconoció que el propósito del SNI sigue vigente; sin embargo, teme que pueda perderse a causa de la deformación que le están haciendo.

Tras ser aprobada la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Salvador Malo Álvarez, director de Aseguramiento de la Calidad en la Educación y el Trabajo (ACET), señaló que el SNI podría perder su objetivo principal de fomentar el desarrollo de la investigación en México.

Salvador Malo y Jorge Flores Valdés impulsaron la creación del SNI con el propósito de proteger al pequeño grupo de científicos mexicanos quienes tenían que emigrar a otros países o desistir a laborar en el sector por los salarios extraordinariamente bajos, señaló el director del ACET en entrevista con Reforma.

Salvador Malo —quien fue el primer director del SNI durante cinco años— reconoció que dicho propósito sigue vigente, en gran medida porque la cantidad de investigadores en México sigue siendo muy baja en comparación con el tamaño del territorio; sin embargo, teme que pueda perderse a causa de “la ‘refundación’ del Sistema que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha puesto en marcha”.

Malo Álvarez consideró como indebido que, en lugar de crear otros instrumentos para apoyar otros aspectos, “se considere deformar un instrumento, un programa de política científica que se creó para otro propósito, uno para el que la evidencia muestra que sí ha servido".

"Pero ahora, el agregarle que tiene que no sólo atender a las humanidades, no sólo a la innovación, sino que además tiene que responder a cuestiones como la distribución inequitativa del ingreso en México o los problemas que tienen que ver con la parte ambiental, etcétera, se le está poniendo una carga que lo que hace es quitar el foco de la atención sobre lo que se ha venido haciendo" Salvador Malo. Director del ACET

"Me parece que tratar de abarcar mucho implica, como dice el dicho mexicano, no apretar en nada. Y además va a hacer que el objetivo central, que era la investigación científica, ya no lo sea" Salvador Malo. Director del ACET

Entre las modificaciones que el Conacyt hizo al reglamento del SNI se encuentra el reemplazo de su objetivo original de “reconocer, como resultado de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica que se produce en el país o por mexicanos en el extranjero”, por el de "Fortalecer y desarrollar las capacidades nacionales en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, mediante la distinción y, en su caso, apoyo a las y los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores".

Malo Álvarez sostuvo que en tal modificación resulta problemática la inclusión de la “innovación” al no poderse comparar innovadores con científicos, “ya que las innovaciones son producto no nada más de la idea de una persona, sino de todo un entorno que las vuelve aplicables y comerciales”.

"Es muy difícil evaluar a quién se le debe premiar o distinguir, porque no se sabe quién fue el responsable de que una innovación llegara hasta los estantes de una tienda o a convertirse en un producto solicitado y comprado por muchas personas" Salvador Malo. Director del ACET

En este mismo sentido, con respecto a la inclusión de las humanidades, dijo que son distintas de la ciencia desde el punto de vista operativo. Además criticó que ponerlas juntas “es hacer creer a la sociedad que la ciencia y la tecnología no son humanistas”.

Otro de los puntos que Malo criticó fue que los miembros de las comisiones dictaminadoras y evaluadoras dejarían de ser seleccionados por sus pares de cada una de las diferentes áreas del conocimiento, pues ahora serán determinados por funcionarios del Conacyt.

"Es hacer creer que otras personas que no son investigadores pueden evaluar las contribuciones de los investigadores. Y no nos damos cuenta que estamos hablando de especialistas muy profundos en muy distintas ramas del saber que muy difícilmente va a entender una persona administrativa” Salvador Malo. Director del ACET

Conacyt reforma reglamento del SNI

El Conacyt informó que durante la segunda sesión extraordinaria 2021, los miembros de la Junta de gobierno del organismo aprobaron una reforma “que perfecciona el texto previo del reglamento en favor de la libertad de investigación y el fortalecimiento de la investigación humanística, científica y tecnológica en todos los campos del conocimiento”.

En un comunicado, el Conacyt señaló que la reforma determina los requisitos específicos para el ingreso, reingreso, permanencia o promoción en el sistema, en relación con los méritos acumulados, además de otros requisitos contemplados en las convocatorias.

El Consejo sostuvo que con la reforma no se altera el proceso de evaluación por pares realizado por las comisiones dictaminadoras.

Además, aclaró que en ninguno de los artículos del nuevo reglamento “se menciona o sugiere que los funcionarios públicos del Conacyt estén autorizados para evaluar solicitudes del SNI, como se ha asegurado en algunos medios de comunicación”.