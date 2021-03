Las mujeres se dirigían hacia la sede de Morena, en la colonia Roma, cuando fueron encapsuladas

México.- Colectivas feministas llegaron alrededor de las 7 de la mañana de este 2 de marzo a Palacio Nacional para manifestarse por la aspiración de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Sin embargo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX las encapsularon.

A través de videos y fotografías se observa cómo las feministas intentaron pasarse la valla que protege Palacio Nacional, pero las mujeres policías se enfrentaron con ellas para impedirlo.

Martes 02 Marzo.

Martes 02 Marzo.

Las compañeras están siendo encapsuladas por la policía después de la manifestación y lectura del posicionamiento en la Explanada de Palacio Nacional.#Unvioladornoserágobernador#NingunAgresorEnElPoder#PresidenteRompaElPacto

La manifestantes contra Félix Salgado Macedonio (quien se postuló, otra vez, para la candidatura a Guerrero a pesar del rechazo por las denuncias sobre violación y abuso sexual en su contra) intentaron ir hacia la sede de Morena, en la colonia Roma, de acuerdo con el periódico Milenio.

La policía se los impidió y las encapsularon en la avenida 20 de noviembre, a la altura de la calle Venustiano Carranza.

Al momento algunas colectivas ya se retiraron, otras siguen en los alrededores del Zócalo.

Asi la marcha feminista fuera de Palacio Nacional

Elementos de seguridad de la CDMX mantiene encapsuladas a manifestantes de colectivas feministas que dieron pronunciamiento por la destitución de candidatura de Félix Salgado Macedonio

¿Qué dijo AMLO sobre la protesta feminista contra Félix Salgado Macedonio?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ya no quiere hablar sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, pero lamentó que las protestas feministas sean usadas por los “conservadores”.

“Es que no voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo que el Presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar” AMLO

AMLO insistió que la ciudadanía de Guerrero es quien debe decidir a través del método democrático si el senador acusado de violación y abuso sexual debe ser candidato por Morena a la gubernatura.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena acordó realizar una encuesta para definir a su candidato a Guerrero. Félix Salgado Macedonio advirtió a través de Twitter que volverá a contender.

De acuerdo con medios locales, el presidente del partido, Mario Delgado, vistió Acapulco para pedirle que no lo haga "por el bien del movimiento".