Evocan a Al Lewis con planes de nueva versión de ?La familia Monster?

(Semblanza)

* A seis años de su muerte, el actor es recordado por la exitosa serie televisiva

México, 2 Feb. (Notimex).- A seis años de su muerte, el actor estadunidense Al Lewis, afamado por su papel del ?Abuelo Monster?, aún es recordado por la exitosa serie televisiva ?La familia Monster?, la cual podría volver con una nueva versión.

Nellie Andreevas, de Deadline.com, informó recientemente que la cadena de televisión NBC está planeando lanzar una nueva versión de la serie que alcanzó fama en los años 60, y en la que Lewis interpretaba al hombre con pajarita, pelo blanco y mirada loca.

Se dijo que la televisora no sólo ya aceptó un guión del creador de ?Pushing Daisies?, Bryan Fuller, sino que incluso ya ordenó la producción de un episodio piloto de la versión, que en cuanto a producción no será una copia fiel de ?La familia Monster?, pero que por el lado de la historia sí se asemejará bastante.

Aparecerán el ?Abuelo Monster?, que es un vampiro tal como su hija ?Lily?; así como el esposo de ésta, ?Herman?, quien es un monstruo ?Frankenstein?, construido por el abuelo para ser la pareja perfecta.

Además, ?Eddie? el niño lobo y la sobrina ?Marilyn?, quien al menos por fuera no muestra ningún atributo espantoso, dentro de dicha producción de título original: ?The Munsters? .

Albert Merister por su nombre real, más conocido como Al Lewis, nació el 30 de abril de 1923 en Nueva York, Estados Unidos, y murió el 3 de febrero de 2006, en la misma ciudad.

El suegro de Herman Munster, en sus inicios fue payaso de circo, también trabajó como cazador de talentos en el mundo del básquetbol y participó en obras de Broadway, lo que lo llevó a dar el salto a la televisión.

A partir de ahí, Lewis fue una de las estrellas de una clásica comedia de la televisión estadunidense, "Car 54, where are you?" (Coche 54, dónde estás?), transmitida entre 1961 y 1963, donde interpretó al agente de policía, ?Leo Schnauzer?.

Apareció además en programas como "Taxi" y "Perdidos en el espacio", así como en las películas "They shoot horses, Don`t they" (Ellos tiran de los caballos, no?) y "Married to the mob" (Casado con la multitud).

Fue para 1964 cuando se convirtió en el abuelo de ?La familia Munster?, un programa de televisión en blanco y negro, que se transmitió originalmente en Estados Unidos entre 1964 y 1966, donde aparecía fumando puros y vestido de Drácula, imagen con la que se volvió un icono de la cultura popular.

Al finalizar el trabajo en la serie, Lewis entró al mundo de los negocios al operar un restaurante en Greenwich Village llamado "Grandpa`s", donde regularmente firmaba autógrafos y se tomaba fotos con sus clientes.

En 1999 fue candidato del partido Verde para la gubernatura de Nueva York, donde contendió con el entonces gobernador George Pataki, durante su campaña propuso leyes para la lucha contra las drogas y para erradicar la pena de muerte.

En 2003, Lewis fue hospitalizado para realizarle una angioplastia, pero durante la misma se presentaron complicaciones que llevaron a colocarle un marcapasos y la amputación de su pierna derecha a partir de la rodilla y todos los dedos del pie izquierdo.

Las complicaciones en la cirugía llevaron a Lewis, a quien le sobreviven su esposa, Karen Ingenthron-Lewis, tres hijos y cuatro nietos, a vivir en estado de coma durante un mes, hasta la noche de su deceso el 3 de febrero de 2006.

NTX/LMO/LNP