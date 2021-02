La empresaria Patricia Armendáriz dijo que si llega al Congreso no apoyará a las feministas porque se hacen “las víctimas”



México.- La empresaria Patricia Armendáriz reveló que se anotó en la lista para conseguir una diputación federal plurinominal por Morena y apoyar al proyecto de la “Cuarta Transformación”.

La polémica directora de Financiera Sustentable, Patricia Armendáriz, detalló en entrevista con el periodista René Delgado en Reforma que sí tiene pensado afiliarse a Morena, pero prefirió anotarse en la lista de candidaturas plurinominales a diputada federal, que será analizada por un comité.

“Yo fui y me registré, como Pedro por su casa. Es un registro que es casi casi solicitando un ingreso a la universidad donde te preguntan por qué crees que vas a hacer bien a la sociedad; te hacen casi casi jurar que no vas a mentir, no vas a robar, es una encuesta muy importante. Yo creo que esto va a pasar a un jurado y creo que sí tengo imposibilidades importantes” Patricia Armendáriz

¿Por qué Patricia Armendáriz quiere ser diputada?

Armendáriz platicó a Delgado que quiere ser diputada federal por Morena por sus ideales. En particular, tres situaciones:

Legislar en materia de seguridad social para asentar las bases de un estado de bienestar, donde todas las personas “tengan acceso a todo”. Recuperación verde y de defensa de las áreas verdes. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

“Son las tres grandes banderas que me encantaría la posibilidad de intentar apisonar de una manera formal” Patricia Armendáriz

Patricia Armendáriz dice que feministas se hacen “las víctimas”

La empresaria dejó cuáles serán los temas que apoyará si llega a obtener un curul en la Cámara de Diputados; también comentó los que no: el feminismo.

Delgado le preguntó a Patricia Armendáriz si estaba a de acuerdo con que el presidente practica un patriarcado. La directora de Financiera Sustentable contestó: