México.- La empresaria Patricia Armendáriz acusó Joaquín López-Dóriga de querer atacarla, luego de que el exconductor se mofó de ella tras una videoconferencia.

En su cuenta de Twitter, el comunicador posteó un video de la conferencia vía digital que llevaba a cabo la directora del Financiera Sustentable desde Chiapas.

En la grabación aparecen dos ponentes hablando, en tanto que Armendáriz aparece con los ojos cerrados, hecho que generó curiosidad a López-Dóriga, quien insinuó que se quedó dormida durante el evento.

A esas burlas de López-Dóriga, Patricia Armendáriz respondió y lo acusó de quererla atacar solo por la posición ideológica del periodista. "Me gane un francotirador por nada", expresó la empresaria.

De acuerdo con la participante del programa de Shark Tank México la videoconferencia se quedaba pasmada por momentos, lo que provocaba que se viera así su imagen debido pérdida de señal de Internet desde Chiapas.

"Ya no seas tan obvio de buscar atacarme solo por tu posición ideológica"

Y dale! No funcionó mi conexión desde Chiapas. Ya no seas tan obvio de buscar atacarme solo por tu posición ideológica. Me gane un francotirador por nada.