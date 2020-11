Madres y padres de los 43 temen posible liberación de ‘Capitán Crespo’

A los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa les preocupa que la detención de José Martínez Crespo no sea por desaparición forzada



México.- Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa expresaron su preocupación frente a la posible liberación de José Martínez Crespo , conocido como “Capitán Crespo”, porque fue detenido por cargos de delincuencia organizada y no desaparición forzada en contra de los jóvenes.

En conferencia de prensa virtual, las familias de los estudiantes dijeron que Martínez Crespo puede ser liberado , como ha ocurrido con otras personas detenidas relacionadas con la desaparición forzada de sus hijos y exigieron que sea imputado y vinculado a proceso por dicho delito; así como que diga dónde están porque aseguraron que tiene responsabilidad y sabe el paradero de las víctimas.

“Ojalá que el Gobierno mexicano se ponga las pilas y no vaya a pasar como ocurrió con los policías, que los agarran y ciertos jueces los liberan. Esa es nuestra preocupación, por eso le exigimos que meta al Capitán en cintura, que no se le escape de las manos y que diga dónde están los 43, porque él sabe dónde están”. Clemente Rodríguez

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, aseguró que les preocupa que uno de los personajes principales de la desaparición tenga la posibilidad de salir libre porque solo le están imputando delincuencia organizada . Reiteró que “el Capitán Crespo” sabe mucho de los normalistas porque estuvo presente en todos los movimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Pidieron a la Fiscalía General de la República no dejarlo libre y obtener información sobre el posible paradero de los jóvenes. La semana pasada, la Policía Judicial Federal Militar cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Martínez Crespo, quien fue trasladado a la prisión del Campo Militar 1-A.

Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, explicó que su exigencia es que el juez segundo de Toluca analice a detalle todas las pruebas y dicte formal prisión contra el mando militar que “es un tipo clave” en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; y dijo que les preocupa que se llegue a un acuerdo de criterio de oportunidad o negociación con las autoridades.

“Ya es justo que tengamos un poco de justicia por los 43, que no se nos trate como tontos, como siempre lo han querido hacer, no vamos a permitir ningún convenio.“¡Nuestros hijos no están en negociación, señores de la Sedena!”. Mario César González