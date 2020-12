El padre Solalinde señala que las declaraciones de Brozo caen en lo “vulgar”

Tras la polémica ocasionada por un video donde Víctor Trujillo ‘Brozo’ se refirió como “pinche presidente” a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el sacerdote y activista Alejandro Solalinde condenó la “vulgaridad” del comunicador.

Padre Solalinde defiende a AMLO

En su cuenta oficial de Twitter, el padre Solalinde escribió que es válido pensar diferente a la postura del gobierno, sin embargo; señaló que las declaraciones de Brozo caen en lo “vulgar”.

El padre Solalinde considera que al atacar al presidente de esa manera, Brozo ofendió a millones de personas que apoyan a AMLO. Además, cuestionó la actitud del comediante, pues indicó que “no había atacado de esa manera a otros presidentes corruptos”.

Solalinde también recriminó la razón de Brozo para odiar a quien valora como “el mandatario que apostó por la democracia”.

Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, Brozo. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Porqué no le dijo todo eso a presidentes corrtuptos? ¿Porqué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia? — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) December 15, 2020

Por otro lado, el senador independiente por la CDMX, Emilio Álvarez Icaza Longoria recordó que Brozo hacía comedia crítica hacia otros mandatarios y dijo “lo que antes festejaban, hoy les ofende”.

Las redes de #AMLO reaccionan furiosas porque @brozoxmiswebs habló de @lopezobrador_ en los términos que hizo con otros presidentes. Lo festejaban. Hoy les ofende.



No les ofenden: 113 mil muertes por #Covid19; 60 mil homicidios; 73 mil [email protected]; y falta de medicamentos. pic.twitter.com/4uTtklCWP4 — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) December 15, 2020

¿Qué dijo Brozo sobre AMLO?

El pasado domingo 13 de noviembre, Brozo se volvió tendencia en redes sociales al causar controversia por llamar "pinche presidente" a López Obrador en su programa "TeneBrozo" de la plataforma Latinus.

En el video se puede escuchar a Brozo reprochando al presidente su actitud de utilizar las vacunas contra el Covid-19 con un fin electoral.

“Seamos claros, como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más importante de la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente” Víctor Trujillo 'Brozo'

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni madres " Víctor Trujillo 'Brozo'

Ante el mensaje de Brozo, AMLO señaló que este tipo de comentarios eran la clara respuesta a la “transformación que vive el país”. Aseguró que en otros sexenios la prensa mexicana permanecía “al servicio del poder”.