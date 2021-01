El padre Alejandro Solalinde visitó esta tarde Palacio Nacional, lugar donde AMLO se recupera de Covid-19; no quiso dar declaraciones.

México.- Este jueves 28 de enero, el padre Alejando Solalinde visitó Palacio Nacional, lugar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se recupera, luego de que dio positivo a Covid-19.

El padre Alejandro Solalinde fue visto en el acceso de Palacio Nacional en la calle moneda del Centro Histórico, su visita duró más de una hora, sin embargo, no quiso dar ninguna explicación, de acuerdo con El Universal.

AMLO se recupera en Palacio Nacional

Esta tarde, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas , informó que el presidente AMLO se está recuperando “poco a poco”, en una publicación de su cuenta de Twitter. Luego Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el mandatario está casi asintomático.

El presidente AMLO informó que dio a positivo a Covid-19 el pasado 24 de enero, desde ese día se encuentra resguardado en Palacio Nacional y en las conferencias mañaneras lo representa Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

“El presidente AMLO recupera poco a poco su vigor y su salud. Sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando tranquilamente” Jesús Ramírez Cuevas

Agradecen por buenos deseos para AMLO

Ayer, Beatriz Gutiérrez Müller , esposa de AMLO, publicó una fotografía, en su cuenta de Instagram, de una vela encendida frente a la imagen de Santo Niño de Atocha que le hicieron llegar personas creyentes que piden por la salud del mandatario.

La escritora Beatriz Gutiérrez destacó que han recibido muchas manifestaciones de apoyo y cariño para la recuperación del presidente AMLO, les agradeció y dijo que no ha podido responderles a todos.

“Con frecuencia me envían fotografías de altares, mantras, oraciones, recetas para curar enfermedades respiratorias, dietas para fortalecer el sistema inmunológico, consejos para respirar, jaculatorias, ‘vibras’, cartas y tarjetas. Todo lo anterior de creyentes de variadas religiones y hasta de ateos o escépticos; de México y del extranjero” Beatriz Gutiérrez Müller

AMLO se reunió en el padre Solalinde en 2020

El pasado 27 de febrero de 2020, el presidente AMLO tuvo una reunión con el padre Solalinde, quien es defensor de derechos humanos y fundador del albergue de migrantes “ Hermanos en el camino” , en Ixtepec Oaxaca.

"Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo. Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez "El Nigromante", que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo" AMLO