Olga Sánchez Cordero sí se presentará a trabajar durante #UnDíaSinMujeres

Fuentes del gobierno federal indicaron que la secretaría sí trabajará, pero apoya el paro y permitirá que empleadas de Segob se ausenten.

México.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero sí se presentará a trabajar de manera normal el próximo de 9 marzo, a pesar de que anunciara previamente en su cuenta de Twitter que se sumaría al paro nacional de mujeres que se llevará a cabo dicho día.

De acuerdo a lo indicado por fuentes del gobierno federal, el mensaje en el que la funcionaria indicó que apoya la convocatoria para que las mujeres del país no laboren, hace referencia a que ve con bueno ojos la realización de ese tipo de iniciativas ciudadanas, sin embargo no significa que ella no trabajará.

De la misma forma, se indica que ya extendió la autorización para que las empleadas adscritas a la dependencia que encabeza, quienes tengan la intención de sumarse de manera voluntario a la protesta, no reciban ninguna sanción .

Pese a ello, la secretaria de Gobernación sí estará laborando a lo largo del día, pues se espera que se concentre en evaluar las acciones que se hayan llevado a cabo el domingo 8, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, refieren las fuentes, seguirá supervisando todos los puntos que se acordaron en la reunión del pasado viernes 21 de febrero, como posición del gobierno federal para erradicar la violencia en contra de la mujer que persiste en el país.

Cabe destacar que en la publicación, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó que solidaria como mujer y a título personal, se sumaría al paro nacional del 9 de marzo que ha sido denominado por quienes lo promueven como “#UnDíaDinMujeres”.