Este jueves el INE aprobó sancionar a Gerardo Fernández Noroña por violencia política contra Adriana Dávila.

México.- El diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que no dará una disculpa pública para la diputada Adriana Dávila, aunque no vuelva a tener un cargo en la vida, tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de sancionarlo por violencia política .

“Aunque yo no vuelva tener un cargo en la vida, yo no ejercí violencia de género y no pediré ninguna disculpa, ninguna. A mí no me vengan con patrañas”, aseguró Fernández Noroña, en un video transmitido en su cuenta de Youtube.

Asimismo, mencionó que se encuentra muy dolido por la muerte de Balfre Vargas Cortez , quien era su suplente en la Cámara de Diputados y murió el día de hoy por coronavirus. Sin embargo, tuvo que asistir a la sesión del Consejo del INE.

“Qué duro, se requiere mucha fuerza de voluntad para traer un dolor de su chingada madre e ir a batallar con esa pandilla de miserables. Poquito de humanidad, hijos de la chingada, qué les costaba mandarlo a la próxima semana” Fernández Noroña

El INE sanciona a Noroña

Este jueves, en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los funcionarios electorales aprobaron por unanimidad sancionar a Gerardo Fernández Noroña por violencia de género contra la diputada Adriana Dávila.

La resolución, que será enviada a la Cámara de Diputados, contempla que Fernández Noroña tiene que tomar cursos de perspectiva de género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y realizar una disculpa pública para Adriana Dávila.