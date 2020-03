8M: Cientos de miles de mujeres gritan por justicia y alto a la violencia feminicida en México

Este Día Internacional de la Mujer, el hartazgo por la violencia fue evidente y las manifestantes quemaron, rompieron y gritaron por las que faltan.

México.- Una vez más, miles de mujeres en México salieron a tomar las calles para exigir justicia por todas la víctimas, seguridad, libertad, alto a los feminicidios, una vida libre de violencia, aborto legal, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo de 2020; según cifras oficiales fueron 80 mil asistentes las que hicieron retumbar la CDMX con la marcha, la quemaron, pintaron, compartieron experiencias y al final, izaron una bandera negra en la principal plaza pública y frente a Palacio Nacional.

Desde el mediodía de este domingo 8 de marzo, contingentes, colectivas, organizaciones, familiares de víctimas, estudiantes, comenzaron a llegar al Monumento a la Revolución para participar en una de las marchas más grandes registradas por los derechos humanos de las mujeres. Nombraron a las que hacen falta y también hubo algunos incidentes.

Antes de iniciar la marcha, sobre Plaza de la República, Irinea Buendía y Lorena Gutiérrez, mamás de Mariana Lima Buendía y Fatima Quintana Gutiérrez, ambas víctimas de feminicidio, tomaron la palabra y recordaron que hasta ahora ambos casos siguen sin justicia porque el Estado de México se ha encargado de negarles ese derecho. Luego de años de lucha, regresaron a una protesta histórica y encabezaron un contingente que no dejó de exigir justicia por los feminicidios.

Luego, en punto de las 2 de la tarde, la vanguardia de la marcha 8 de marzo avanzó a la altura de la Torre del Caballito en Reforma; familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas caminaron hacia avenida Juárez. Detrás, el contingente de Crianza Feminista demostró que la demanda de aborto legal es legítima y que cada mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo.

“Aquí estamos otra vez exigiendo justicia por nuestras hijas, hermanas, mamás, por todas las mujeres que nos faltan y que no tienen justicia. Aquí estamos para demostrarles que la calle es nuestra, que el espacio público nos pertenece, que no se va a caer, lo vamos a tirar”. Pronunciamiento

Más de tres horas duró la protesta pues fue hasta pasadas las 5:30 de la tarde que la retaguardia pasó frente a la Alameda Central; miles y miles de mujeres avanzaron, se internaron en avenida 5 de mayo y luego ingresaron al Zócalo . Con brillantina, humo de colores, silbatos, tambores, aplausos y cacerolas hicieron el ruido necesario para que la indiferencia de la sociedad disminuyera.

Destrozos no es violencia, es autodefensa

A lo largo de la marcha, al menos resistieron 8 bloques negros de mujeres que protestaron con agresividad: derribaron vallas metálicas y de madera sobre las vialidades, pintaron paredes, negocios, banquetas y camiones, rompieron vidrios, quemaron carteles y también bailaron, cantaron, se abrazaron .

Frente a unas manifestantes que gritaban “no violencia”, la respuesta de otras mujeres fue “no es violencia, es autodefensa” y “fuimos todas”. Esto ocurrió en la esquina de avenida 5 de mayo y Eje Central, también frente a Bellas Artes, en el Hemiciclo a Juárez, en la plaza Parque Alameda y al entrar al Zócalo.

Asimismo hubo confrontación con mujeres policías; en una ocasión entre la Antimonumenta y la Alameda, la tensión aumentó porque las manifestantes exigían el repliegue de los contingentes de seguridad, con piedras y una valla de metal agredieron a las integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes respondieron con golpes. Ellas, con equipo antimotín, regresaron las pedradas y con sus escudos atacaron a las participantes de la marcha. De este episodio, observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la capital fueron testigos.

Mujeres indígenas, con alguna discapacidad, zapatistas, periodistas, Marea Verde por la legalización del aborto, radicales; otras que nunca habían protestado pero que ya están hartas de la violencia, recordaron a Ingrid Escamilla, a la niña Fátima, a Lesvy Berlín, a Mariana Josselín, a Mara Castilla; no faltó la leyenda “ UNAM feminicida ” pues sus alumnas llegaron para recordar que hasta ahora, más de 10 planteles están en paro por la violencia en su contra.

La vanguardia llegó al Zócalo y contingentes seguían saliendo de Revolución; abuelas con sus nietas, madres con sus hijas, mujeres con sus mascotas, amigas, desde la periferia, extranjeras, con ascendencia afroamericana, de la comunidad LGBT, todas marcharon por un mismo objetivo: que en México no sea un peligro ser mujer , que no de miedo salir a las calles, que no sigan asesinando mujeres.

Aquelarre en el Zócalo por el 8M

Ya en la plancha del Zócalo, las mujeres también derribaron las vallas que protegían el templete que se ocupó para un concierto el día anterior y ocuparon completamente la plaza frente a Palacio Nacional; en la puerta de este recinto, tres bombas molotov fueron arrojadas de lo que se reportó al menos, 5 reporteras lesionadas; la versión oficial refiere que fueron infiltrados quienes realizaron la agresión.

En otro templete, colectivas y familiares de víctimas compartieron sus demandas, sus experiencias con la falta de acceso a la justicia, los casos de negligencia institucional, la violencia que sucede dentro de las instituciones, la revictimización. También exhibieron que a pesar de las medidas y leyes de vanguardia que tiene México contra la violencia hacia las mujeres, los índices siguen aumentando porque no hay voluntad política para realizarlo.