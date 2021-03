En días pasados el INE emitió un acuerdo para evitar que los partidos tengan una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.



Diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) presentarán una solicitud de juicio político con el fin de lograr la destitución del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Lo anterior, por considerar que están alterando el orden constitucional y ponen en riesgo la imparcialidad en las próximas elecciones del 6 de junio, tras el anuncio del acuerdo del Consejo General del INE para emitir nuevos criterios de reparto de las curules plurinominales para evitar una "sobrerrepresentación".

El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña calificó de “golpistas” a Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, además de “no ser árbitros vendidos, sino opositores feroces a nuestro gobierno”.

“Tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del INE, porque ellos no tienen poder para juzgar, no tienen facultades para legislar. No son un poder por encima” Gerardo Fernández Noroña. Diputado del PT

Fernández Noroña amagó en la necesidad de destituir a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama tras las medidas que el INE está tomando ante las próximas elecciones.

“Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, compañeras y compañeros, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Vean cómo se están comportando ahorita. ¿Saben cómo se van a comportar en el proceso? ¿Saben cómo nos van a perseguir? ¿Saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral? Pues es evidente lo que van a hacer” Gerardo Fernández Noroña. Diputado del PT

Pese a que el diputado del PT consideró que su destitución ocasionará caos e incertidumbre, aseguró que de no hacerlo “será peor”.

“Francamente yo creo que nosotros debimos destituir a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama desde hace mucho, y en este momento destituirlos va a ser un cisma, pero no destituirlos va a ser peor, porque el daño que están haciendo es inconmensurable” Gerardo Fernández Noroña. Diputado del PT

Por su parte, el diputado de Morena, Rubén Cayetano García sostuvo que “ni en la Constitución ni en alguna ley se adjudican atribuciones al INE para regular sobre la distribución de curules”, pues se trata de una modificación a una ley que únicamente le compete al Congreso.

“Afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a revocar la tentativa del robo que quiere hacer el INE. Ni modo que le reconozca facultades legislativas a estos consejeros que, como lo ha dicho aquí el compañero Gerardo Fernández Noroña, bien merecido tienen ya un cierto juicio político al pretender cambiar reglas de la democracia, sesgando a la voluntad popular para suplantar reglas claras y favorecer a sus mandamases” Rubén Cayetano García. Diputado de Morena

Legisladores del PRI, PAN, MC y PRD avalan acuerdo del INE

Legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD acusaron que en la actual legislatura “hay una simulación que permitió formar una mayoría ficticia”, por lo que avalaron el acuerdo del INE.

Los diputados Claudia Pastor Badilla (PRI) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN) argumentaron que la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 45 % de la votación en las pasadas elecciones; sin embargo, en la Cámara de Diputados representan 61 % de los curules.

“Son 30 curules las que estarían en la oposición si no hubieran hecho este fraude a la ley”, dijo Pastor Badilla.