#Morena ha difundido un spot en el que señala que el @INEMexico no ha sido imparcial y piden que las elecciones tengan un buen árbitro. #ELDATO Félix Salgado Macedonio me aseguró que si él no era candidato el #INE iba a desaparecer... que el pueblo debería encargarse de ello pic.twitter.com/BsY4CMzimy

— Azucena Uresti (@azucenau) April 8, 2021