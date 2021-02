Morena tiene a los gobernadores y alcaldes impresentables: Marko Cortés

Morena tiene los alcaldes y gobernadores impresentables y los candidatos de Va por México no han hecho daño, según Marko Cortés.

México.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene a los alcaldes y gobernadores impresentables del país.

En un mensaje ofrecido en Bahía de Banderas, Nayarit, Marko Cortés explicó que Morena tiene políticos impresentables y la alianza Va por México entre PRI, PAN y PRD tiene a los candidatos limpios que “no han dañado a nadie”.

"Los alcaldes morenistas son malos, corruptos, torpes, incapaces; los Gobernadores impresentables, no permitamos la destrucción, el retroceso" Marko Cortés. Presidente nacional de Morena

Marko Cortés acotó que la campaña de Va por México será de altura a comparación de la de Morena. Su mensaje se da luego de que el partido quitara la candidatura a Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, para reponer el proceso electoral.

El presidente del PAN estuvo acompañado de Gloria Núñez, que será candidata a gobernadora de Nayarit en las elecciones, donde estarán Morena contra Va por México.

"Por nuestro lado no se preocupen, nuestra campaña será de altura, de propuestas, de ideas, de mucho trabajo. Ahora nosotros tenemos candidatos limpios, que pueden caminar en andadores, en las calles, con la tranquilidad de no haberle hecho daño a nadie, sino lo contrario, mucho bien a las personas"

Morena quita candidatura a Félix Salgado Macedonio

Morena quitó la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, y anunció que repondrá el proceso de selección de perfiles para las elecciones.

Morena dio a conocer el pasado 26 de febrero la reposición del proceso pero no dejó claro si Félix Salgado Macedonio podrá o no competir de nueva cuenta, aunque fuentes consultadas por El Universal explicaron que no hay impedimentos para el senador, acusado de violación, de volver a registrarse.