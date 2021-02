Morena consideró que Félix Salgado Macedonio "no idóneo" para representar al partido.

México.- La Comisión de Honor y Justicia de Morena determinó que Félix Salgado Macedonio ya no será el candidato del partido a la gubernatura de Guerrero, considerándolo "no idóneo" para representar al partido.

Un comunicado que circula en redes sociales al respecto refiere que Félix Salgado Macedonio ya no tendrá la candidatura elegida en el periodo pasado, por lo que se repondrá el proceso de evaluación de perfiles para determinar al abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero. Esto luego de las denuncias de violación y acoso que enfrenta el político guerrerense. Sin embargo, no quedó claro si el aspirante puede o no volver a registrarse para participar.

La CNHJ comparte el siguiente comunicado con los Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA y demás interesados.



"Derivado del procedimiento de oficio iniciado por esta Comisión en contra del C. J. Félix Salgado Macedonio y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidario resuelve -por unanimidad de votos- instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato. a la gubernatura del estado de Guerrero" Comisión de Honor y Justicia de Morena

Félix Salgado Macedonio podría volver a registrarse

Si bien Félix Salgado Macedonio perdió la candidatura en este proceso, que tendrá que ser repuesto como especificó la Comisión de Honor y Justicia de Morena, el aspirante podrá registrarse de nuevo en el siguiente proceso de selección, de acuerdo con El Universal.

Esto porque la comisión de honor y justicia expuso que los agravios de violencia política de género fueron infundados. Esta sentencia, sin embargo, no impide que Félix Salgado Macedonio vuelva a inscribirse.

La decisión de Morena se dio luego de varias quejas en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. El proceso interno en su contra inició el 7 de enero tras acusaciones de violación. Incluso, había 2 denuncias en la Fiscalía de Guerrero sobre el tema, que están en espera de ser resueltas.