El voto nulo afecta a los mexicanos, no a los políticos: Damián Alcázar

México.- Las redes sociales se han consolidado, entre otras cosas, como un foro para plasmar todo tipo de inquietudes desde las causas sociales, hasta reflejar ideales políticos, sobre todo en este panorama electoral en México.

El actor Damián Alcázar no dejó de lado este tiempo para hacer un llamado al voto en su cuenta de Twitter.

“Amigos twiteros les pido rtwit. por favor hagamos una buena campaña entre nuestros amigos y familiares para reflexionar decidir y VOTAR”, expresó en la red social.

El actor de cine y teatro destaca que a “pesar de que la decisión es tuya, no votar no ayuda a cambiar la penosa situación por la que pasa el país y su gente”, sino al contrario “tu voto en blanco o tu voto nulo le afecta a los mexicanos que necesitan de tu participación y tu interés. No afecta a los políticos”.

Y cuestiona que “crees de verdad que a los tramposos o al sistema d gobierno entreguista y vencido por la corrupción le afecta tu voto nulo o tu no voto?” (sic).

Para Alcázar, “quedarse sin participar por desinterés o enojo, macedumbre o escepticismo es quedarse sin participar. Voto nulo o blanco es apoyo y es respaldo al grupo que se adjudique mas votos, a pesar tuyo y a pesar de tu enojo o desinterés. Eso no los detiene”.

“ Mejor informate y actua” (sic), externa.

El voto en blanco o voto nulo o no ir a votar solo respalda a los que se adjudicarán mas votos. México necesita que elijas pensando. Salu2