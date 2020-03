La activista aclaró al término de la mañanera que no recibe financiamiento para realizar su labor y no apoya el paro nacional del 9 de marzo



México.- La activista Frida Guerrera confrontó a Marco Olvera del portal Bajo Palabra, por solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda una investigación contra varias personas que, según él, estarían impulsando el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo. Entre las personas que el sujeto sugirió sean investigadas -todas personas públicas que no ejercen la función pública-, mencionó a la defensora de derechos humanos de niñas y mujeres.

¿Qué pasó en la mañanera de hoy?

Durante la conferencia del presidente AMLO de hoy 4 de marzo, un supuesto periodista que se identificó como Marco Olvera pidió al titular de la UIF, Santiago Nieto, investigar quién financia el movimiento feminista y la protesta del paro nacional. Él, sin ningún fundamento, nombró a Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo y a Frida Guerrera, entre otros.

Al finalizar la mañanera, la activista -que acompaña casos de feminicidio en todo el país- confrontó a Olvera y le dijo que ella no es funcionaria pública como para que sea investigada por la UIF. Además refirió que no apoya el paro de mujeres el 9 de marzo y que su labor no es financiada por ningún grupo de poder político.

“Aprende a respetar. Cómo te atreves a incluir mi nombre si ni siquiera me conoces. Cómo te atreves a sugerir que me investiguen, investígame tú y si no, renuncia a tu cargo y pide una disculpa a tu medio. No voy a rebajarme al nivel de un macho como tú”. Frida Guerrera

La defensora de derechos humanos @Fridaguerrera enfrentó al supuesto periodista Marco Olvera quien la acusó de estar financiada sin una sola prueba. pic.twitter.com/bxSCRG0mZz — Irving (@IrvingPineda) March 4, 2020

Al terminar la #ConferenciaPresidente @Fridaguerrera le dijo a @MarcoA_Olvera:



"Les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a sugerir que me investiguen a mi...la próxima vez apréndete mi nombre Frida Guerrera". pic.twitter.com/WiK8taaqBX — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) March 4, 2020

En los videos que circulan por redes sociales sobre la discusión, se observa que Guerrera le advirtió al trabajador de Bajo Palabra, que no vuelva a mencionar su nombre y que tome esos argumentos como una respuesta a la sugerencia de investigación en su contra. Antes, la activista había dicho que este tipo de señalamientos ponen en riesgo su actividad profesional y hasta su propia vida.

¿Qué respondió Santiago Nieto a la solicitud contra Frida Guerrera?

Sobre la solicitud de investigación de Marco Olvera contra Frida Guerrera, Santiago Nieto desestimó la solicitud . Además explicó que la UIF tienen dos procesos principales para investigar el uso de recursos ilegales y que hasta ahora no hay nada contra las personas que se nombraron .

Sobre el paro convocado para el lunes 9 de marzo, consideró que la protesta se enmarca en el ejercicio de libertad de expresión.