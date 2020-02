En la mañanera: AMLO lamenta feminicidios; pide a manifestantes respetar edificios históricos

El presidente de la República también habló sobre la inauguración de cuarteles para la Guardia Nacional en diversos estados del país.

México.- La mañanera de AMLO de este 17 de febrero tuvo de nuevo como tema principal la violencia de género que se vive en el país, luego de que se diera a conocer el feminicidio de Fátima Cecilia, de sólo 7 años de edad, en la alcaldía de Xochimilco.

El mandatario condenó el feminicidio y afirmó que su administración hace “todo lo que nos corresponde” para evitar más delitos contra mujeres; asimismo, consideró que durante el periodo neoliberal hubo “un proceso de degradación progresiva” que afectó a toda la sociedad.

“Entonces, por eso la regeneración: no hay más que regenerar y no andar con medias tintas”. Andrés Manuel López Obrador

Además, confió en que el gobierno de Claudia Sheinbaum logre resolver el caso y llevar ante la justicia a los responsables del feminicidio.

"No nos pinten las puertas": AMLO a manifestantes feministas

AMLO también se refirió a las manifestaciones que han encabezado colectivos feministas exigiendo justicia ante los feminicidios, señalando que respeta su derecho a la protesta, pero lamenta que se realicen actos vandálicos.

“Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”. Andrés Manuel López Obrador

“Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia”, agregó el mandatario.

Guardia Nacional ya cuenta con 69 cuarteles

En otro tema, AMLO señaló que la Guardia Nacional contará con 161 cuarteles a finales de este año, de los cuales 69 ya han entrado en operación en distintos estados de la República.

Además, destacó que a corporación policiaca ya cuenta con 76 mil elementos, cuando la hoy extinta Policía Federal llegó a atener 36 mil, de los cuales sólo 10 mil eran efectivos y el resto se dedicaba a tareas administrativas.