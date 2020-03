En la mañanera: AMLO repudia a políticos que divulgan 'fake news' sobre el coronavirus

El presidente López Obrador pidió a sus adversarios dejar la política de lado y apegarse a los hechos ante el avance de la enfermedad.

México.- La mañanera de AMLO de este 13 de marzo tuvo de nuevo como tema principal la pandemia de coronavirus, la cual todavía se encuentra en un escenario temprano en el país pero ya ha acaparado buena parte de la agenda nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que políticos de la oposición se comporten con irresponsabilidad y divulguen información poco veraz o sencillamente falsa en vez de apegarse a los hechos.

“Una cosa es la política y otra la salud pública, porque se cae en mucha desinformación, opinan, todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los médicos, de los científicos, esa es la recomendación que estamos haciendo a toda la población”. Andrés Manuel López Obrador

“Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información”, agregó, en referencia al senador Samuel García, quien denunció que el número de enfermos por Covid-19 es mucho mayor al reconocido por el gobierno.

AMLO apela a la solidaridad de los mexicanos ante el avance del coronavirus

Siguiendo con el tema del coronavirus, AMLO apuntó que la sociedad debe mostrar su solidaridad y mantener la calma, por lo que hizo un llamado a la serenidad y fraternidad entre todos los mexicanos.

Como ejemplo, explicó que dentro de la liturgia católica no formará parte de las misas por el momento el rito de la paz, pero eso no impide a los feligreses enviar buenos deseos a sus compañeros.

“Seguramente ya no se da la paz abrazándose, ‘la paz esté con nosotros’, se dice; aunque no haya el abrazo o se dé la mano, en la mente que se diga: perdonemos, no odiemos, amémonos, llevemos a la práctica el amor al prójimo”. Andrés Manuel López Obrador

Lamenta AMLO que panistas rompan cachitos del sorteo del avión presidencial

Finalmente, el mandatario no desaprovechó la oportunidad para invitar a la población a comprar boletos del sorteo conmemorativo del avión presidencial que realizará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre.

En este tenor, lamentó que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) destruyeran en tribuna cachitos para la rifa para mostrar su desacuerdo con las políticas impulsadas por su gobierno.