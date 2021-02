Condena Movimiento Ciudadano ataques contra Luis Donaldo Colosio

MC pide dejar de lado el uso faccioso de la fuerza pública y hace un llamado a la civilidad.

México.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, condenó la guerra sucia contra el candidato a la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por ello exigió de manera enérgica que cesen los actos de intimidación y hostigamiento contra él y su familia por parte de autoridades locales de Monterrey, quienes ingresaron a su domicilio en fin de semana cuando no se encontraba pero sí sus hijos, con el pretexto de hacer una inspección.

Castañeda puntualizó que no se debe permitir que las instituciones se usen por intereses particulares y para ataques, sobre todo en antesala del inicio de las campañas electorales del 6 de junio de 2021.

"No podemos permitir que las instituciones estén al servicio del poder y mucho menos a unos días que comiencen las campañas electorales en Nuevo León" Clemente Castañeda. MC

MC condena vieja prácticas del régimen

Movimiento Ciudadano coincidió en los dichos de Luis Donaldo Colosio Riojas respecto a que ha costado mucho dejar la violencia como parte de las viejas prácticas del régimen por lo que llamó la civilidad.

"A México le ha costado años de mucho trabajo y sacrificios dejar de lado la violencia como forma de dirimir conflictos políticos: lo que menos necesitamos es el regreso de las peores prácticas del viejo régimen" LDCR / Clemente Castañeda. MC