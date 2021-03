Luis Cresencio Sandoval dio positivo a coronavirus el 17 de febrero pasado.

México.- El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que dio negativo a una prueba de coronavirus Covid-19, por lo que retomará sus actividades normales al ya no suponer riesgo de contagio.

En su cuenta de Twitter, Luis Cresencio Sandoval, de 61 años de edad, explicó que recibió los resultados de la prueba de coronavirus, que fueron negativos, este 9 de marzo de 2021, por lo que se reincorporará a sus actividades habituales dentro de la Sedena .

Hoy recibí los resultados de la prueba COVID-19 siendo estos negativos, por lo que me reincorporo a mis actividades normales para seguir cumpliendo con nuestras misiones y colaborar con los proyectos trazados para el bienestar de los mexicanos.



Luis Cresencio Sandoval dio positivo a una prueba de coronavirus el pasado 17 de febrero.

El titular de la Sedena explicó que se encontraba en tratamiento médico, desempeñando sus labores como titular de la dependencia militar desde casa, con apoyo de otros funcionarios de la cadena de mando.

"Quiero informarles que el día de hoy di positivo a la prueba de Covid-19; continuaré con mis funciones aislado desde casa, bajo tratamiento médico y apoyándome en los funcionarios de Sedena de conformidad a la cadena de mando, para seguir trabajando por el pueblo de México" Luis Cresencio Sandoval. Titular de la Sedena

Con esto el general se convirtió en parte de la lista de funcionarios del gabinete de AMLO que han contraído coronavirus desde el inicio de la pandemia. Entre ellos destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todos los funcionarios que enfermaron de Covid-19 han logrado superar la enfermedad, incluyendo a Luis Cresencio Sandoval. Los funcionarios no han recibido la vacuna contra el coronavirus Covid-19 ya que todavía no les corresponde, de acuerdo con el plan nacional de vacunación.