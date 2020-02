VIDEO: Arropan cientos de personas a AMLO en aeropuerto de Villahermosa

El presidente de la República inició una gira de fin de semana que lo llevará a Tamulté, Nacajuna, Quintín Arauz, Centla y Macuspana.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue recibido por cientos de personas en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa, en el inicio de una gira de tres días que lo llevará por varios municipios de Tabasco.

De acuerdo con La Jornada, personal de la terminal aérea fue sorprendido por la llegada multitudinaria de personas, lo mismo simpatizantes del mandatario que grupos de transportistas manifestándose por malos tratos de autoridades locales, quienes también colocaros decenas de sus unidades en las inmediaciones del aeropuerto.

La saturación no estuvo exenta de algunos contratiempos e incluso se registraron empujones, sin que las cosas se salieran de control, señala el diario en su edición web.

Entre los intentos para llamar la atención de López Obrador, principalmente pancartas de apoyo y denuncia, llamó la atención un pejelagarto de cartón con el logotipo de Morena , así como una manta donde personal del Conalep denuncia despidos injustificados.

Descarta Tabasco medidas especiales por coronavirus

El gobernador Adán Augusto López Hernández estuvo presente en el aeropuerto de Villahermosa para recibir a AMLO en el inicio de su gira por Tabasco, la cual concluirá este domingo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario aseguró que su gobierno está al tanto de los primeros casos de coronavirus en México, descartando que se vayan a tomar medidas extremas para evitar su llegada a la entidad.

“Por lo pronto, no. Pregunté hoy en la mañana sobre la posibilidad de un filtro en el aeropuerto y me dijeron que en primera instancia no, porque el filtro para la gente que arriba desde el extranjero está en la Ciudad de México”. Adán Augusto López Hernández

López Hernández agregó que sucede lo mismo en el caso de las escuelas, donde no se suspenderán clases ni se colocarán filtros para detectar alumnos con síntomas de enfermedades respiratorias.

“Vamos a estar revisando puntualmente la situación”, remató el gobernador.