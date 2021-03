Juez que suspendió Ley Eléctrica también ha resuelto a favor de AMLO

AMLO solicitó al ministro Arturo Zaldívar investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder una suspensión a la Ley de la Industria Eléctrica



México.- A pesar de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Pablo Gómez Fierro de actuar bajo intereses por suspender temporalmente la Ley de la Industria Eléctrica, este juez ha resuelto casos a favor del presidente.

El periódico El Universal señaló al menos tres casos en los que el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha beneficiado a AMLO:

2018. El juez Gómez Fierro, entonces titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa en CDMX, negó un amparo a un ciudadano que intentó cancelar la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 2019. Juan Pablo Gómez Fierro negó un amparo a una persona que quería obligar a AMLO a tener escoltas para garantizar su seguridad. 2019. El juez suspendió provisionalmente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no pudiera acceder a la información de movimientos bancarios de Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

AMLO pide a Arturo Zaldívar investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro

Luego de que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió a favor de empresas privadas de energías renovables, AMLO pidió al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que lo investigue porque, según él, decidió bajo intereses.

López Obrador envió una carta para investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro y “determinar e informar si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.

Esta fue la respuesta de Zaldívar:

“Su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera” Arturo Zaldívar. Ministro presidente de la SCJN

Est 16 de marzo en conferencia mañanera AMLO advirtió que realizará más denuncias contra jueces que, a su parecer, son corruptos.