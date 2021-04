Juan Manuel Márquez busca ser diputado federal con el Partido Verde

Juan Manuel Márquez será candidato a diputado federal por el distrito 2 de Gustavo A. Madero.

México.- El boxeador Juan Manuel Márquez “el Dinamita” anunció que buscará ser diputado federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el distrito de la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

En entrevista con Reforma Juan Manuel Márquez aseguró que busca trabajar en unidad con sus compañeros candidatos para un bien común, ya que busca “tener una sociedad bien cimentada y trabajada”.

El Partido Verde presentó a Juan Manuel Márquez este jueves 8 de abril de 2021, para contender por el distrito 2 de Gustavo A. Madero de la CDMX. Karen Castrejón, dirigente nacional del partido, explicó que se invitó al campeón de boxeo para influenciar a las personas con su ejemplo positivo, especialmente a los jóvenes de la capital del país.

"En el Partido Verde tenemos muy claro que quienes aspiran a ser sus candidatos, sus representantes populares los representen con pasión y se fijen metas a las cuales puedan llegar" Karen Castrejón. Presidenta del PVEM

Juan Manuel Márquez, diputado

Juan Manuel Márquez quiere ser diputado a sus 47 años de edad, asegurando que entra por el trabajo para la gente y el combate a la corrupción, sin importarle el dinero.

Además, según Juan Manuel Márquez, con esta nueva faceta podría emular los pasos de Manny “Pac-Man” Pacquiao, que fue diputado, senador y pretende buscar la presidencia de Filipinas.

"Pero sí, me gustaría trabajar por el bien común de los ciudadanos, en este caso donde me corresponda hacerlo, y yo lo hice en el ring contra un peleador que se va a postular para presidente de Filipinas, que fue diputado, que es senador y que puede ser presidente de Filipinas porque lo ha hecho bien y eso me deja un ejemplo poderlo hacer aquí" Juan Manuel Márquez. Boxeador

Juan Manuel Márquez peleó 4 veces contra Pacquiao y logró derrotarlo en un inolvidable nocaut que dejó al filipino tendido sobre el ring, el cual generó una serie de memes.

Esta victoria se dio el 8 de diciembre de 2012, en el sexto round del enfrentamiento que Juan Manuel Márquez perdía por puntos.