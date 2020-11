José Manuel Mireles se encuentra grave por Covid-19

José Manuel Mireles fue hospitalizado por Covid-19 el 3 de noviembre. Hoy fue ingresado a terapia intensiva.

México.- El exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, se encuentra en estado grave por el coronavirus Covid-19 que contrajo hace 2 semanas, informó su esposa.-

Mireles fue ingresado al hospital del ISSSTE de Charo, Michoacán, el pasado 3 de noviembre, y su diagnóstico se complicó, ingresando a terapia intensiva la madrugada de este viernes 20 de noviembre.

"Mi esposo se encuentra delicado de salud pero continúa dándole batalla a la enfermedad y luchando por su vida como todo un guerrero que es" Estephanía Valdés. Esposa de José Manuel Mireles

Mireles, de 62 años de edad, ha presentado complicaciones por la enfermedad. Habría sido ingresado a las 04:00 horas de este 20 de noviembre a terapia intensiva.

El michoacano, que ahora se desempeña como subdelegado de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha estado envuelto en polémica en los últimos años, por sus declaraciones.

En 2019 el ex líder de autodefensas fue tachado de misógino por la manera en que se refirió a las mujeres, llamándolas “nalguitas y pirujas”, en ocasiones distintas.

El pasado 9 de septiembre en un video que circuló en redes sociales se vio Mireles referirse a una mujer como “nalguita”, aunque en dicha ocasión parafraseaba a un sujeto que lo quería extorsionar para cometer un acto de corrupción.

"Me amenazó con llevar a 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías, yo les llamo de otra manera, a lo mejor más feo, pero esas son palabras mías" José Manuel Mireles. Ex líder de autodefensas

El 5 de septiembre, a su vez, circuló otro video donde llama “pirujas” a las parejas de los derechohabientes del ISSSTE. Por este hecho se tuvo que disculpar, asegurando que respeta a las mujeres.