Luego de la polémica desatada por un par de chistes del payaso Platanito sobre el incendio en la Guardería ABC, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas -quien para varios de los padres de las víctimas es uno de los principales responsables de la tragedia- se atrevió a opinar al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Molinar publicó: "Terrible mal gusto e insensibilidad del "Platanito Show". Va más allá del humor negro: es totalmente ofensivo".

Ante ello, los tuiteros mexicanos no perdieron la oportunidad de criticarlo ya que él precisamente no se caracterizó de sensible ni solidario con los padres de los niños que murieron por el incendio en la Guardería de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio del 2009.

En la red le hicieron varios comentarios a Molinar, como los siguientes:

@H_Robles: @JFMolinar es más ofensivo que tú sigas IMPUNE - mejor guárdate tus comentarios - #JUSTICIAABC

@conectamoren: @JFMolinar De que te indignas? si el principal culpable ERES TU.@platanitoshow solo es un vulgar payaso sin sentimientos.

@erickric: @JFMolinar No te mordiste la lengua asesino??? Eres un cinico...

A propósito, a continuación puedes ver un video en homenaje a los niños que murieron aquel trágico día de junio: