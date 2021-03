50 % de las personas en México sería inmune a la Covid-19: Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell mencionó la cifra de acuerdo con la seroencuesta del Instituto Nacional de Salud Pública

México.- Alrededor del 50 por ciento de las personas en México tendrían inmunidad a la Covid-19, comentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia vespertina del 18 de marzo López-Gatell dijo que de acuerdo con la seroencuesta del Instituto Nacional de Salud Pública en agosto de 2020 el 25 por ciento de las personas tenía anticuerpos de Covid-19, resultado obtenido por análisis de sangre.

En invierno vino una segunda ola de contagios, por lo que en este momento entre el 45 y 50 por ciento de las personas en México tendría anticuerpos.

El subsecretario dijo que para lograr la inmunidad de rebaño se necesita que tres cuartas partes de la población debe tener anticuerpos.

“En términos teóricos sólo nos falta 25 por ciento de lograr inmunidad, obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido Covid y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría, cuando llegamos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión o va ser muy baja” Hugo López-Gatell

López-Gatell advirtió que esto no significa que la pandemia ya esté terminando, porque en las últimas seis semanas están disminuyendo las hospitalizaciones y muertes por Covid-19, la inmunidad no es ninguna garantía de que se acabe el problema de salud.

Hugo López-Gatell no descarta una tercera ola de contagios de Covid-19

El subsecretario dijo que sí podría haber una tercera ola de contagios de Covid-19, como está sucediendo en otros países donde los negocios y actividades están volviendo a cerrar.

Sin embargo, no se está planeando cerrar para evitar otra alza de contagios ya que muchas personas necesitan del comercio para poder subsistir.