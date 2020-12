El IMSS está haciendo todo lo posible por recibir a todos los pacientes que sí requieren una hospitalización, dijo la jefa Fabiana

Fabiana Zepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano de Seguro Social, aseguró que ningún paciente con síntomas de Covid-19 ha sido rechazado en el IMSS.

La jefa Fabiana Zepeda detalló que el IMSS está haciendo todo lo posible por recibir a todos los pacientes que sí requieren una hospitalización, dijo en entrevista con Azucen Uresti para Grupo Formula.

"No estamos regresando a los pacientes per se, hay pacientes que pueden pasar el covid-19 en su casa porque no corre riesgo en su vida, estamos haciendo todo lo posible por recibir a todos los pacientes que sí requieren una hospitalización" Fabiana Zepeda

Médicos del IMSS están desgastados

La jefa Fabiana destacó que el personal de salud se encuentra muy desgastado debido al aumento de hospitalizaciones por Covid-19. Además, enfrentan el dolor de ausentarse de sus familias y ver los fallecimientos de las personas hospitalizadas.

El IMSS atienden a al menos 60 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 en el país. Mientras en la Ciudad de México atienden al 65 por ciento de los pacientes, señaló la dependencia en una conferencia de prensa.

"Es un dolor que estruja el corazón, uno no se puede acostumbrar a eso, entonces el personal de salud está cansado físicamente, emocionalmente y obviamente ha sido una carga muy fuerte, no vamos a retirarnos pero requerimos una corresponsabilidad social y que recobremos esa conciencia y se queden en casa". Fabiana Zepeda

El pasado 6 de diciembre, la jefa Fabiana recomendó a la población celebrar las fiestas decembrinas sólo con las personas que habitan en la misma casa para evitar contagios de Covid-19, a través de un video compartido en su cuenta de Twitter.