IMSS llama a la responsabilidad para dar un respiro a médicos

Zoé Robledo, director general del IMSS, pidió reflexionar por los médicos no han visto a su familia.

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad, no hacer reuniones , quedarse en casa y guardar la sana distancia para lo que queda de final de año.

Así lo pidió dado que el personal médico está cansado y por ello es necesario hacer una reflexión íntima y profunda para que unas horas de diversión no se conviertan en una crisis por las cifras de coronavirus en México.

“Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras

manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control” Zoé Robledo. IMSS

Zoe Robledo recordó que los propios médicos y enfermeras no han visto a su familia durante largo tiempo por lo que es necesario reflexionar sobre quienes se dicen cansados de no salir.

"Piensen esto, si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud

están cansados de no poder ir a su casa también, también están cansados de no

poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar" Zoé Robledo. IMSS

Médicos y enfermeras del IMSS han trabajado de manera intensa

Cada uno de los 81 mil 145 trabajadores de la salud han trabajado en promedio 300 mil horas desde el primer caso de coronavirus en México, pandemia que ha durado casi 300 días, resaltó el director del IMSS.

Ante ello hizo un reconocimiento por el trabajo y los procesos que se han llevado a cabo en todas las unidades del IMSS. Particularmente se entregaron reconocimientos a 28 unidades con el premio IMSS a la competitividad y en 27 unidades el distintivo Águila IMSS a la competitividad.

Personal médico de cada una de las unidades premiadas agradeció por el reconocimiento a la atención en el marco de la pandemia de Covid-19.