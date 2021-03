Hugo López-Gatell reapareció de forma virtual en la conferencia de salud; no acudió de forma presencial porque sigue dando positivo a Covid-19.

México.- El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reapareció en la conferencia de salud de este 10 de marzo de 2021, de manera virtual, tras varios días de ausencia por haber padecido coronavirus Covid-19.

Hugo López-Gatell, de 52 años de edad, se recuperó por completo de la Covid-19, informaron ayer las autoridades, por lo que ya se reincorporó a sus actividades como vocero de la estrategia del Gobierno de México contra la pandemia a distancia. Sin embargo, el subsecretario no ha recibido el alta epidemiológica, porque hoy dio positivo a una prueba de coronavirus , por lo que aún puede suponer riesgo de contagio.

"Como lo platicaron ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza y co ánimo de seguir avanzando en la vacunación; Hoy me volví a hacer la prueba porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo respecto a la detección del SARS-CoV-2. Se hizo la prueba y vuelvo a salir positivo, por lo que tengo una carga viral para ser contagioso. Tengo el alta médica pero no el alta epidemiológica. No podré incorporarme mañana por la mañana a las actividades virtuales" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud

Hugo López-Gatell estuvo hospitalizado de manera preventiva por el coronavirus que padeció, informaron las autoridades de salud el 1 de marzo. En primera instancia se había negado que el subsecretario hubiera acudido a un hospital, y sólo se había dicho que había requerido oxigenación.

Hugo López-Gatell rechaza dar a conocer su tratamiento contra el coronavirus

A pregunta expresa de la prensa Hugo López-Gatell rechazó dar a conocer el tratamiento que recibió contra el coronavirus que padeció, argumentando su derecho a la privacidad.