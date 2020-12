La Secretaría de Salud dividió en cinco las etapas el Plan Nacional de Vacunación.

México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se vacunará “ cuando le toque ” de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Vacunación.

“En su momento cuando haya vacunas y no se le quite al personal que esté en la lista de prioridades nos vacunaremos. También de acuerdo a nuestra edad, yo tengo 51 años, cuando me toque a mis 51 años”, dijo Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa.

El Plan Nacional de Vacunación establece cinco etapas para la estrategia de vacunación. El subsecretario Hugo López-Gatell se ubica en la etapa 3, que contempla vacunar a personas de 50 a 59 años de edad, durante el periodo de abril a mayo de 2021.

Durante la conferencia, Hugo López Gatell explicó que la vacuna se le podrá aplicar también ha personas que ya hayan tenido Covid-19, porque también los protege. Sin embargo, las personas que tengan algún síntoma de la enfermedad respiratoria no podrán vacunarse.

AMLO se vacunará en la segunda etapa

Durante la conferencia matutina, el presidente AMLO aseguró que también se vacunará cuando le corresponda, que de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, le corresponde la etapa 2, cuando se vacunarán a personas de 60 años y más, en el periodo de febrero a abril de 2021.

“Primero son los que están atendiendo a los enfermos, han actuado como héroes, es inobjetable que sean los primeros las enfermeras, los médicos, son los que están en zonas de mucho riesgo” AMLO

Plan Nacional de Vacunación: 5 etapas

La Secretaría de Salud dividió en cinco las etapas el Plan Nacional de Vacunación para que todas las y los mexicanos reciban una dosis. Esta comenzará en diciembre de 2020 y se prevé que termine en marzo de 2022.

Etapa 1, de diciembre 2020 a febrero de 2021. Personal de salud que atiende casos de Covid-19.

Etapa 2, febrero a abril de 2021. Personal de salud restante y personas de 60 años y más.

Etapa 3, abril a mayo de 2021. Personas de 50 a 59 años.

Etapa 4, mayo a junio de 2021. Personas de 40 a 49 años.

Etapa 5, junio de 2021 a marzo de 2022. Resto de la población