El subsecretario de Salud dijo que el llamado es a todos los ciudadanos y pidió que en diciembre no se lleven a cabo bodas ni festejos navideños

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el " regaño " de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a México por el control de la pandemia del coronavirus Covid-19, no estuvo dirigido a su persona ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino a toda la población del país .

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el subsecretario de Salud dijo que la aparición de México en la conferencia de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, fue consecuencia de una pregunta realizada por Gabriela Sotomayor , de Proceso.

De acuerdo con López-Gatell, la pregunta de la reportera mexicana se planteó a partir de datos incorrectos o inexactos sobre una supuesta escasez de medicamentos antirretrovirales en México, por lo que hizo un llamado a documentar dicho señalamiento. En cuanto a las declaraciones de Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que México debía de tomarse "más en serio" la pandemia y pidió a sus líderes poner el ejemplo, el funcionario federal dijo que no tenía " nada que responderle " a la cabeza de la OMS.

Aseguró que las declaraciones de su colega internacional fueron replicadas por varios medios de comunicación en un sentido negativo respecto al gobierno de México, cuando en realidad fue un comentario más general en donde se expusieron elementos que han sido señalados por las propias autoridades mexicanas, como que la pandemia aún no termina y que se deben de mantener y reforzar las medidas de prevención ante posibles contagios.

López-Gatell aprovechó el señalamiento para pedir a la población evitar las bodas o los festejos navideños este diciembre, y expuso que así como lo pronosticó desde el inicio de la pandemia, para este cierre de año es cuando se espera un ligero repunte en el número de casos.