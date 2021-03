Es lamentable e irresponsable que Hugo López-Gatell culpe a los medios de errores personales, dijo Sergio Mayer.

México.- El diputado federal Sergio Mayer calificó de irresponsable a Hugo López-Gatell por culpar a los medios de comunicación " de "errores personale s”, en referencia a las fotos que circularon ayer de él en la Condesa pese a seguir dando positivo a coronavirus.

En su cuenta de Twitter, Sergio Mayer Bretón calificó de lamentable e irresponsable el culpar a los medios por el mal manejo de la pandemia y errores personales, y explicó que las justificaciones de Hugo López-Gatell dejan mucho que desear, por lo que propondrá una comparecencia del subsecretario de prevención y promoción de la Salud en la Cámara de Diputados.

Lamentable e irresponsable culpar a los medios por errores personales y del mal manejo de de la pandemia @HLGatell , tus justificaciones dejan mucho que desear. Propondré una comparecencia en @Mx_Diputados — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) March 11, 2021

El actor y cantante emitió la declaración después de que Hugo López-Gatell se lanzara contra los medios por la publicación de las fotos donde se le ve a lado de su pareja caminando por calles de la colonia Condesa de la CDMX , pese a que previamente él mismo había confirmado que seguía dando positivo a Covid-19 y tenía que seguir en casa “por riesgo de contagio”.

Hasta el momento Hugo López-Gatell no ha respondido a los señalamientos del exintegrante de Garibaldi.

Hugo López-Gatell es captado en la calle pese a seguir dando positivo a Covid-19

Ayer miércoles 10 de marzo de 2021, medios nacionales publicaron fotos donde se ve a Hugo López-Gatell en las calles de la CDMX, aunque las pruebas de Covid-19 que se ha aplicado siguen dando positivo.

En la conferencia de salud de ese día, Hugo López-Gatell refirió que ya está “recuperado” del coronavirus Covid-19 por lo que ya tiene el alta médica, pero al seguir dando positivo todavía no cuenta con el alta epidemiológica.

El subsecretario de Salud también se negó a revelar qué tratamiento recibió para recuperarse del coronavirus, argumentando que tiene derecho a la privacidad y protección de datos personales.